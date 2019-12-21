Официальная зима в Испании

Зима 2019-2020 стартует в Испании 22 декабря в 5.19 утра по местному времени и продлится 88 дней плюс 23 часа, окончится 20 марта 2020 года, уступив место астрономической весне.Календарь смены времен года в Испании не совпадает с календарным: осень начинается в день осеннего равноденствия, а весна — в день весеннего равноденствия. В этот период продолжительность дня и ночи равны. Лето начинается в день летнего солнцестояния (самый длинный и день, самая короткая ночь), а зима — в день зимнего солнцестояния (наоборот: самый короткий день, самая длинная ночь).