Петербургская филармония начинает гастроли в Испании

С 20 по 24 января в Испании пройдут гастроли Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова.Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии прибыл сегодня, в воскресенье, 19 января, на гастроли в Испанию.Этот тур должен был совершить Симфонический оркестр Баварского радио под управлением Мариса Янсонса, но после смерти дирижера коллектив отменил выступления, сообщили ТАСС в пресс-службе Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.«Марис Янсонс, последние сорок лет преимущественно выступая за рубежом, всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией. Именно поэтому предложение отправиться в запланированный тур по Испании было направлено Заслуженному коллективу России и Юрию Темирканову», — рассказали в пресс-службе.Концерты пройдут на сцене мадридского Национального концертного зала (Auditorio Nacional de Musica), а также во Дворце конгрессов Auditorio Сарагосы (Auditorio — Palacio de Congresos de Zaragoza) и в Auditorio de la Diputacion de Alicante. На открытии гастролей в Сарагосе прозвучит Четвертая симфония Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Солистом выступит давний творческий партнер оркестра пианист Николай Луганский.21 января в Мадриде и 24 января в Аликанте петербургские артисты исполнят Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса и Первый фортепианный концерт Чайковского, а 23 января в Мадриде прозвучат Четвертая симфония Чайковского и Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Солистом в трех названных программах выступит узбекский пианист Бехзод Абдураимов.Темирканова многие годы связывали с Янсонсом теплые творческие и товарищеские отношения. Именно Янсонс готовил праздничные программы по случаю юбилеев своего старшего коллеги. В Большом зале филармонии Темирканов дал 12 января концерт памяти Янсонса, умершего 1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге.Для справки:Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича — государственное учреждение культуры в Санкт-Петербурге, старейшая из филармоний России. Постоянная площадка для выступлений и репетиций симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Основной исполнительский коллектив — симфонический оркестр филармонии, признанный заслуженным коллективом России. На протяжении полувека (с 1938 по 1988) оркестром руководил Евгений Мравинский; его сменил на этому посту Юрий Темирканов.Ю́рий Хату́евич Темирка́нов (кабард.-черк. Темыркъан Хьэту и къуэ Юрий; род. 10 декабря 1938, Нальчик) — советский и российский дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1981). Лауреат двух Государственных премий СССР (1976, 1985), Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971) и двух Государственных премий РФ (1999, 2017). Орден Ленина (1983). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».