Шторм «Эльза» - есть жертвы

Шторм «Эльза» обрушил сильные дожди и ветры на Испанию.Порывы ветра достигали 150-160 км/ч. В разных частях Андалусии, Эстремадуры, Кастилии и Леона количество выпавших осадков уже превышает 100 литров на квадратный метр. Шторм охватил практически всю Испанию, с запада на восток, за исключением Канарских островов. Сильные ветры и осадки будут ощущаться до воскресенья.В Стране Басков порывы ветра достигали 150 км/ч. Автономная метеорологическая служба (Euskalmet) сообщает, что этот «пик» был зафиксирован в Альто-де-Ордунье, провинция Бискайя.Атлантическое побережье Галисии также пострадало от шторма. Станция Сан-Номедио в провинции Понтеведра зарегистрировала порывы ветра до 160,5 км/ч.На Галисию, Андалусию и западную часть Центральной Кордильеры обрушились самые сильные дожди. В Пуэрдо-эль-Пико, провинция Авила, выпало 170 литров осадков на квадратный метр.В провинции Луго многие районы пострадали от наводнений. Приостановлены занятия в школах. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира.В городе Нерва провинции Уэльва улицы превратились в бушующие потоки из-за проливного дождя. Вода затопила дома и магазины, унесла за собой автомобили, а в некоторых местах достигла полутораметровой высоты.По меньшей мере 4 человека стали жертвами шторма на севере страны. Один человек погиб в результате оползня в автономном сообществе Астурия, другой стал жертвой непогоды в Галисии, и еще один погиб в результате наводнения в Кастилии и Леоне.