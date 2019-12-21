Землетрясение в Гранаде

Сегодня, 21 декабря, в 11.49 по местному времени в провинции Гранада произошло землетрясение силой 3,6 балла по школе Рихтера. Эпицентр пришелся на город Альболоте.Толчки ощущались по всей провинции. На телефон Службы спасения поступило несколько сообщений от местных жителей. Пострадавших нет.Ровно неделю назад, в прошлую субботу, там же было зафиксировано землетрясение аналогичной силы.В 1956 году провинция пострадала от сильного землетрясения, принесшего разрушение инфраструктуры и смерть десяткам людей.