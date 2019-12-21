Новый ураган в Испании

Третий за неделю ураган накроет Испанию сегодня, 21 декабря – сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet.Вся территория Королевства, кроме Канарских островов, будет под властью урагана «Фабиан».Ожидаются резкие порывы ветра, дожди и высокие волны. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Галисии и Астурии — здесь объявлен «красный» уровень угрозы. Скорость ветра превысит 140 километров в час, а высота волн может достичь 10 метров. Особенно бдительными следует быть жителям провинций Ла-Корунья, Луго и Оуренсе.В ряде других регионов, включая Мадрид, объявлен «оранжевый» уровень опасности.