Приключения испанца в России: Пахарес снова сошел с дистанции

Не только испанцы, но и россияне, кто с сочувствием, кто с восхищением наблюдает за Хосе Андресом Абьяном Пахаресом, решившимся на совершенное безумство – проехать на велосипеде, зимой, 5000 км из Магадана в Иркутск. Но похоже, что срок прибытия 20 марта будет снова отодвинут.Накануне горячий испанец пострадал от обморожения и был спасен местными жителями. В этот раз его подвел велосипед — об этом Пахарес сообщил 7 января в своем YouTube-канале.Поломка произошла на пути между посёлками Артык и Усть-Нера в Оймяконском улусе (районе) Якутии. Около 3 часов он пытался поймать какую-нибудь машину, которая бы отвезла его вместе с велосипедом в Усть-Неру. Отремонтировать транспортное средство в дороге не представлялось возможным.«У меня случилась авария при температуре минус 41 градус, когда я ехал из Артыка в Усть-Неру. У меня не было выбора, кроме как остановить фургон (который был почти через 3 часа после аварии), чтобы отвезти меня в Усть-Неру и отремонтировать [велосипед] в жару и без рукавиц. Попытка отремонтировать в дороге означала бы замерзание пальцев и окончание маршрута», — написал Пахарес в описании видео.На сегодняшний день Пахарес преодолел более 1 тысячи километров. Усть-Нера, до которой добрался путешественник, является участком северного полюса холода.