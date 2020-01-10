Испанская одиссея: Пахарес снова в пути

Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, который отправился в велопробег от Магадана до Иркутска, отремонтировал свой велосипед в якутской Усть-Нере и в четверг вновь отправился в путь, сообщил для РИА Новости сам путешественник.Пахарес в декабре 2018 года на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма», ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, довёзшие до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Путешественник несколько дней лечился у магаданских медиков, затем вернулся домой в Испанию. На этот раз на подъезде к Усть-Нере – в тысяче километрах от Магадана у испанца сломался велосипед, его довезли до городской гостиницы на проезжавшем мимо грузовике.«Я очень благодарен всем. Люди здесь очень приветливы. Мне помогают везде, меня принимают в своих домах, кормят. Я не мог даже хотеть большего. Это самые прекрасные люди в мире. Большое спасибо всем русским. А по поводу поломки, я все отремонтировал и продолжаю путь. Мне везет с погодой, были, конечно, и пятидесятиградусные морозы. Но сейчас потеплело – температура чуть ниже сорока градусов», — рассказал Хосе Пахарес.Он уточнил, что планирует прибыть в Иркутск во второй половине марта. Сейчас его путешествие идет по установленному графику.