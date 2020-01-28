Испанская корона в Освенциме – скорбь по жертвам бывшего союзника

Король Испании Фелипе и королева Летисия приняли участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима. Фелипе и его супруга возложили цветы к «Стене смерти».Семьдесят пятую годовщину освобождения «фабрики смерти» — нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) отметили в мире 27 января. Дата освобождения лагеря, по решению ООН, стала Международным днем памяти жертв Холокоста.В траурных мероприятиях, которые прошли на территории лагеря, приняли участие представители более чем 50 стран мира: президенты, премьер-министры, главы парламентов и даже короли и королевы. А также более 200 человек, переживших Холокост, в том числе бывшие узники Освенцима. Они и стали главными героями происходящего – сообщает Tut.by.Единственным политиком, который выступил на церемонии в честь освобождения лагеря, был президент Польши Анджей Дуда. Глава Польши напомнил, что в Освенциме были уничтожены более 1,1 миллиона человек: «Убивали всех — цыган, советских военнопленных, поляков, но в первую очередь евреев. Здесь было организовано методичное уничтожение людей».Дальше политики слушали воспоминания тех, кому удалось выжить. Бывшие узники, многим из которых за 90 лет, один за другим поднимались и рассказывали об ужасах, которые им удалось пережить.Главное, что звучало в это вечер со сцены, — помнить о том, что произошло, и не допустить, чтобы это когда-то случилось вновь.«Освенцим — это место ужаса и немецкой вины. Именно немцы унижали, пытали и убивали других людей. Мы знаем, что произошло, и мы должны знать, что это может случиться вновь», — написал в гостевой книге мемориала присутствовавший на мероприятии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Что написал испанский король, представитель некогда дружественной Гитлеру державы — СМИ не сообщают.Бывшие узники в знак памяти о лагерной одежде в сине-белую полоску надели платки и береты этих цветов.Одним из главных символов лагеря смерти стали ворота — к ним подходили товарные вагоны, набитые людьми. Это была дорога в один конец — не многим удалось выйти из этих ворот живыми.В концентрационном лагере Освенцим, созданном немецкими нацистами на территории оккупированной Польши, во время Второй мировой войны погибло более миллиона мужчин, женщин и детей, в основном евреев. Их большая часть была отравлена в газовых камерах или расстреляна. Многие погибли также от последствий тяжелой работы и истощения.Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. На территории бывшего лагеря открыт музей, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО.Для справки:Испания официально не участвовала во Второй мировой войне. Несмотря на идеологическую близость, в частности, разделение антикоммунизма и антисоветизма держав Оси, испанский диктатор генерал Франко был против непосредственного участия страны в войне.В знак признания помощи, полученной от Германии и Италии во время гражданской войны в Испании, режим Франко оказывал им материальную и военную поддержку, в том числе разрешив добровольцам воевать против СССР в немецкой армии, при условии, что они будут воевать против большевизма (советского коммунизма) на Восточном фронте, а не против западных врагов III Рейха или населения любой страны Западной Европы. Гитлер одобрил использование испанских добровольцев 24 июня 1941 года. Добровольцы стекались со всех регионов Испании.Пройдя обучение в Германии, испанская дивизия была отправлена на фронт. В период с 24 июня 1941 по 10 октября 1943 года дивизия принимала участие в осаде Ленинграда, в том числе, в обеих Тихвинских операциях, оборонительной и наступательной, операции «Полярная Звезда» и Красноборской операции. Всего на Восточном фронте служило около 45 000 испанцев.