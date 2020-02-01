Важнейшие изменения в РФ с 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.С 1 февраля федеральные выплаты льготникам индексируются на 3%.Изменения коснутся семей с детьми, инвалидов, ветеранов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Вырастут компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другие. Размер пособия на погребение вырастет до 6124,86 рубля. Стоимость набора социальных услуг достигнет 1155,06 рубля.По российскому законодательству социальные выплаты индексируются раз в год с 1 февраля на величину фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство России. В декабре 2019 года индекс потребительских цен к декабрю 2018-го составил 103,04%.В прошлом году индексация составила 4,3%.С 1 февраля владельцы торговых (вендинговых) автоматов получат право не выдавать кассовый чек, если на дисплее отображается QR-код. Это не касается автоматов, в которых продается подакцизная продукция, технически сложные товары и те, что подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.Покупатели смогут считать QR-код и получить электронный чек. Это позволит им сохранить право для жалоб или возврата.Тарифы на проезд в московском транспорте.С 1 февраля тарифы на проезд в общественном городском транспорте в Москве вырастут в среднем на 3%. Стоимость разовой поездки в наземном транспорте, метро, по Московскому центральному кольцу и центральной зоне МЦД составит: 57 рублей (вместо 55) по билету «Единый», 40 рублей (вместо 38) при оплате картой «Тройка», 44 рубля (вместо 42) при оплате банковской картой. Стоимость билета «90 минут» вырастет с 59 до 62 рублей.Кроме того, увеличится стоимость льготных и месячных билетов на один вид транспорта. На 2 рубля вырастут тарифы за пользование МЦД. Проезд на пригородном железнодорожном транспорте подорожает на 1 рубль.В то же время сохранится стоимость безлимитных билетов на все виды транспорта: билет на сутки так же будет стоить 230 рублей, на трое суток — 438 рублей, на 30 дней — 2170 рублей, на 90 дней — 5430 рублей, на 365 дней — 19,5 тыс. рублей.С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за километр.Это второе повышение тарифа в системе «Платон», первое произошло в июле 2019 года (на 14 копеек — до 2,04 рубля). В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля: в 2021 году — до 2,35 рубля за километр, в последующие годы — на размер годовой инфляции.Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Сейчас в системе зарегистрировано 1,25 млн транспортных средств. За четыре года объем поступлений в федеральный бюджет составил 90 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.С 1 февраля вступает в силу закон о введении крупных штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах: в КоАП появляется новая статья «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».За нарушение закона физические лица могут быть наказаны штрафом в размере 10 тыс. рублей, должностные — 50 тыс. рублей, юридические — 500 тыс. рублей. При повторном нарушении наказание вырастает до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Максимальная ответственность вводится за грубое нарушение (например, более двух раз в течение года), допущенное как самим СМИ, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем. Для граждан это штраф 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф 200 тыс. рублей и для юридических лиц — 5 млн рублей. Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица.Как пояснил президент России Владимир Путин, закон направлен на то, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела.5 декабря прошлого года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».В феврале в Бурятии и Забайкальском крае стартует второй этап программы «Дальневосточный гектар», который продлится до 1 августа. В течение полугода жители 11 дальневосточных регионов получат право бесплатно оформить земельный участок в этих регионах. Участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога.К программе «Дальневосточный гектар» Бурятия и Забайкалье присоединились 1 августа 2019 года. Эти регионы были включены в проект, так как ранее Владимир Путин подписал указ об их переходе из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На первом этапе получить землю по программе могли только местные жители. К середине января 2020 года землю в Бурятии получили 1 тыс. человек, в Забайкалье — 1,6 тыс. человек. В основном люди оформляют участки для строительства жилья, сельскохозяйственной и туристической деятельности.На третьем этапе, который начнется 1 августа, право бесплатно оформить участок в этих двух регионах получат жители всей России.29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов, стартовавший в России 1 июня 2019 года.Граждане, добровольно задекларировавшие в этот срок свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании, освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. При этом требуется перевести в Россию денежные средства и перерегистрировать иностранные компании в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.Первый этап амнистии капиталов прошел в 2015–2016 годах, второй — с марта 2018 года по февраль 2019 года. По данным главы Минфина РФ Антона Силуанова, это время было подано около 19 тыс. деклараций, а сумма задекларированного имущества составила около 35 млрд евро.