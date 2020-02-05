Украина не готова принять Крым обратно

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова – сообщает «РИА-Новости».В интервью агентству «Укринформ» «постпреда» спросили, как поступят киевские власти, если «завтра нужно будет вернуться в Крым».«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — сказал Кориневич.По его словам, в таком случае важно организовать работу местных и центральных властей, а у министерства «временно оккупированных территорий» и Совета национальной безопасности и обороны должно быть представление, как реагировать на такое развитие событий.Для справки:Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».