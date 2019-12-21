Встреча 2020 года в Испании – где и как

В отличие от домашнего Рождества, празднование Нового года в Испании проходит бурно и чаще – на улицах городов. Мы познакомим вас с самыми многообещающими мероприятиями.МАДРИДКонечно, это – главная площадь столицы — Puerta del Sol. Празднование всегда настолько захватывающее, что Мадрид уже давно называют самой горячей столицей Европы. Завораживающая иллюминация, живая музыка, дразнящие ароматы кафе и ресторанов, и главное – бой часов наступающего года и салют. Именно здесь запросто можно попасть в кадр многочисленных телеканалов.БАРСЕЛОНАГде встречать новый год в туристической столице Королевства? Конечно же – на бульваре La avinguda de la Reina María Cristina de Barcelona. Будет очень многолюдно, как и всегда: обычно не меньше восьмидесяти тысяч человек. И всех их несомненно удивят и порадуют приготовленные сюрпризы – мультимедийное шоу света, воды, огня, музыки. Волшебный фонтан Fuente Mágica de Montjuic озарится всеми цветами радуги.ВАЛЕНСИЯРоскошная Валенсия предстанет в самом своем восхитительном убранстве именно на Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Тысячи людей соберутся возле мэрии, чтобы стать участниками грандиозного музыкального действа. Салют и уникальные световые постановки – дополнят праздничное настроение.САНТЬЯГО – ДЕ — КОМПОСТЕЛАЕсли вы решили встретить 2020 год в Галисии, то идите к Собору Святого Иакова на Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Традиционный бой колоколов башни Torre Berenguela напомнят, что именно сюда на протяжении веков стремятся католики со всего мира. И потому важно – соблюдение традиций: непременно в руках иметь двенадцать виноградин, которые нужно успеть съесть под новогодний бой колоколов, загадав желания. Праздник продолжат выступление музыкальных коллективов.САЛАМАНКАЭтот студенческий город с одним из старейших университетов Европы традиционно начинает празднования с середины декабря, и потому новогодняя ночь становится кульминацией торжеств. Горожане спешат на Plaza Mayor de Salamanca, где их ждут музыкальные номера и праздничный фейерверк.ГРАНАДАСтаринная Гранада в новогодней иллюминации словно перенесет вас в прошлые века. Plaza del Carmen – сердце города, превратится в центр всех торжеств, с музыкальным и световым шоу, неповторимым салютом.