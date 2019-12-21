Таксисты Мадрида бесплатно возят стариков

Таксисты Мадрида присоединились к акции Taxi Luz, которая помогает пожилым людям побывать в самых праздничных местах испанской столицы.Пассажирами становятся совсем пожилые люди, которые с трудом передвигаются и очень редко покидают пределы собственной квартиры или дома престарелых. Теперь они могут совершенно бесплатно прокатиться по центру Мадрида, посмотреть на праздничную иллюминацию на площади Пласа Майор и главных улицах города.Впрочем, не обошлось без критики. Акции Taxi Luz уже три года. И в этот раз мэрия объявила о ней как о собственном проекте. Однако сами таксисты говорят, что это не правда: они не получают никакой поддержки от городских властей и возят бесплатно пенсионеров исключительно по собственной инициативе на добровольных началах.Представляющая интересы таксистов Мадрида Лаура Кастильо призвала их не останавливаться. «В прошлом году в акции участвовали 120 машин, а теперь их должно быть 300», — заявила она (по материалам noticia.ru).