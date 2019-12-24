Испанец в Магадане: велосипед и палатка

Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который в прошлом году едва не замерз на трассе «Колыма», во вторник, 24 декабря, прибыл в Магадан — он намерен преодолеть маршрут до Иркутска на велосипеде.В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма», ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.Он добавил, что намерен преодолевать на велосипеде по 40 километров в день, с собой у него палатка, теплый спальник и запасы высококалорийной еды.«Я не буду сильно гнать, нужно беречь силы. Я взял протеин, буду мешать его с водой и пить. В Иркутске надеюсь оказаться примерно 20 марта», — уточнил путешественник (по материалам РИА – Новости).