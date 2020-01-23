Испанская одиссея: горячие русские, злые морозы и учитель из Сарагосы

Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Магадана до Иркутска, сегодня, 23 января, остановился в якутском селе Кескил, шины его велосипеда начали лопаться на морозе, рассказал испанец корреспонденту «РИА – Новости».Напомним, что в декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма», ночевал в палатке. Тогда, в мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.Но в 2019 испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января этого года его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно.«Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было минус пятьдесят пять. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна. Если лопнет и вторая, я не знаю, что буду делать. Это большая проблема, к тому же на выходные обещают шестидесятиградусные морозы», — рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.Он добавил, что сейчас продолжает свое путешествие только благодаря людям, которые повсюду ему помогают: отогревают в машинах, поят горячим чаем, в поселках предоставляют ночлег.«Я очень всем благодарен. Путешествие действительно очень сложное. Сегодня я делаю перерыв, пойду встречаться с учениками местной школы, передам им привет от учеников колледжа, где я работаю, в Сарагосе», — добавил путешественник.Испанец хочет за три месяц постепенно добраться от Магадана до Байкала и оттуда вылететь в Испанию.Хосе Андрес в прошлый раз получил незабываемые впечатления о Магадане, ему тут очень понравилось, и он много рассказывал об этом крае.Для долгих экстремальных путешествий он использует мощный велосипед германского производства, способный перемещать большой вес, приспособленный для поездок по горам и для снега – сообщает «Колыма.ru».Год назад Хосе Андрес намеревался проехать пять тысяч километров по колымской трассе, но чуть не замерз в районе Бурхалы. Сейчас он говорит, что понял, что такое холод и лучше подготовился, чем в прошлый раз.… сегодня на Колыме потеплело: всего минус 21 градус.Мы от всей души желаем отважному идальго покорить русские морозы и тысячи километров такой непростой дороги.